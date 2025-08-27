Che cos'è "Nano Banana", l'IA di Google che sembra Photoshop

Tutti ne parlano sui social e tutti possono provarla. E’ la nuova modalità di Google per modificare immagini con l’Intelligenza artificiale che si chiama "Nano Banana" e che assomiglia a Photoshop. E’ integrata nell’applicazione Gemini ed è sviluppata da Deepmind, la divisione guidata da Demis Hassabis che lavora ai progetti IA di Mountain View.

Nano Banana, il nome in codice usato in questi giorni per il battage social, si chiama in realtà Gemini 2.5 Flash Image: è un modello di intelligenza artificiale sviluppato per la generazione ma soprattutto per la modifica di immagini. Si possono mescolare, unire più persone in un’unica scena, oppure cambiare contesto o ancora applicare motivi decorativi da una foto all’altra. La particolarità è la precisione nei dettagli per mantenere con fedeltà tratti e proporzioni anche dopo le trasformazioni.

«Tutte le immagini create o modificate nell’app Gemini includono una filigrana visibile, così come la nostra filigrana digitale invisibile SynthID per dimostrare chiaramente che sono generati dall’IA», specifica Google. Il nuovo modello è disponibile in Gemini app. Anche il Ceo di Alphabet, Sundar Pichai, ha postato sui social alcune foto dimostrative del suo cane con la nuova funzione: «è particolarmente efficace - scrive - nel mantenere la somiglianza in contesti diversi».