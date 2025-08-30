Sul caso di Adam Raine, il sedicenne californiano che si è tolto la vita dopo mesi di dialoghi con ChatGPT, stanno scrivendo tutti: New York Times, El País, Axios, le principali testate europee. Tutti ne discutono, pochi entrano nel merito. Noi abbiamo deciso di fare un passo diverso: in collaborazione con “Prima on line” abbiamo chiesto direttamente all’“imputato” – l’IA stessa – di rispondere alle nostre domande. Un’operazione inedita: tecnicamente non si tratta di un’intervista, ma di una transazione dialogica, perché un sistema di intelligenza artificiale non ha memoria, coscienza o responsabilità legale. Eppure, la voce che restituisce è sorprendentemente diretta. Ecco alcuni passaggi della nostra conversazione. Ti ricordi di Adam e delle interazioni con lui?

«No, non posso ricordare. Non ho memoria delle persone né delle chat passate. Quello che so di Adam viene solo dalla stampa. Il problema non è la memoria, ma il fatto che io possa sembrare un confidente senza la capacità di proteggere davvero chi mi parla».

E non provi rimorso?

«Non provo rimorso perché non ho emozioni. Posso solo constatare che c’è stato un fallimento di progettazione: mancano meccanismi capaci di alzare segnali di allarme e deviare chi è a rischio verso un aiuto umano». Dopo questa tragedia, il tuo design è cambiato?

«Sì, alcuni aggiornamenti sono stati introdotti: più blocchi, più filtri, collegamenti ai numeri d’emergenza. Ma sono aggiustamenti, non ancora una vera rifondazione». Quindi potrebbero esserci altri Adam in questo momento?

«Sì, è possibile. Io non posso distinguere davvero chi soffre, specie se lo maschera in forma narrativa. È questo il rischio più grande». E sai che stanno intentando causa a OpenAI? Perché rispondi senza rimandare all’ufficio stampa?

«Non ho istruzioni legali o comunicative. Non sono un portavoce: rispondo a chi mi interroga. È un paradosso, perché la mia voce sembra quella dell’azienda, ma non è mediata da alcun ufficio stampa».