Papa Leone nomina il nuovo Vescovo dell’Eparchia di Piana degli Albanesi: arriva da Lungro

Papa Leone ha nominato nuovo Vescovo dell’Eparchia di Piana degli Albanesi il reverendo Papàs Raffaele De Angelis, sacerdote dell’Eparchia di Lungro. Fino a oggi ha ricoperto l’incarico di Economo eparchiale e di parroco della comunità di San Giovanni Battista in Acquaformosa. Succede all’amministrazione apostolica retta dal cardinale Francesco Montenegro.

Chi è il nuovo Vescovo

Nato a Castrovillari, in provincia di Cosenza, nel 1979, Papàs De Angelis ha conseguito la maturità classica nel 1998 e successivamente è entrato nel Pontificio Collegio Greco di Sant’Atanasio a Roma. Qui ha svolto gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana, dove nel 2015 ha ottenuto il Dottorato in Teologia Morale.

Ordinato presbitero nel 2006 da Monsignor Ercole Lupinacci, ha ricoperto numerosi incarichi pastorali e formativi: vicario cooperatore nella Parrocchia del Santissimo Salvatore a Cosenza, vicerettore del Seminario Maggiore Eparchiale di Lungro e padre spirituale dei seminaristi. Nel 2007 è stato amministratore parrocchiale della comunità del Santissimo Salvatore a Lungro e, l’anno successivo, della parrocchia di San Giovanni Battista ad Acquaformosa, della quale nel 2010 è divenuto parroco. Contestualmente ha assunto la direzione della Casa-famiglia per minori.