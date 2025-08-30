Scuola: per il 76% italiani è giusto vietare l'uso dei cellulari in classe

Gli italiani sono favorevoli al divieto di utilizzo dei cellulari in classe e alla limitazione dell’accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il tema dell’intelligenza artificiale (IA) a scuola, seppur più divisivo inizialmente, mostra invece una significativa apertura quando l'utilizzo è contestualizzato e gestito dagli insegnanti. E' quanto emerge da nuova indagine condotta da SWG, KPMG e Ministero dell’Istruzione.

Oltre 3 italiani su 4 (76%) ritengono giusto vietare l’utilizzo dei cellulari in classe, una posizione netta che raccoglie consensi trasversali, dagli over 55 ai più giovani fino ai 34 anni. In particolare, un ampio 76% si dichiara d’accordo o totalmente d’accordo con l’ipotesi di estendere il divieto di cellulare anche nelle scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori), un consenso particolarmente forte tra i genitori e gli over 55. C'è anche un ampio favore (76%) verso la proposta italiana all’UE di bandire in tutta Europa l’utilizzo dei cellulari in classe fino ai 14 anni. Una posizione altrettanto chiara emerge sulla proposta di una legge per vietare l’accesso ai social a chi ha meno di 15 anni, con il 77% degli italiani favorevole. Questo include un significativo 68% dei giovani tra i 18 e i 34 anni.