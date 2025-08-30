US Open, adulto ruba il cappellino di Majchrzak a un bambino: scoppia la polemica

De sempre gli Us Open sono tennis, tanto tennis, ma anche altro. Nella ultime ore si sono consumati al Flushing Meadows Park di New York due episodi che stanno facendo, sul web, il giro del mondo. Il primo riguarda uno «sfortunato» bambino.

A lui, alla fine del match vinto in rimonta contro il n.9 del mondo, Karen Khachanov, Kamil Majchrzak aveva regalato un cappellino. L’omaggio del polacco, n.76 del ranking mondiale, è stato però rubato al piccolo fan da un altro spettatore, decisamente più adulto. Così, ora, Majchrzak con l’aiuto dei social intende rimediare, in vista del prossimo incontro a New York. «Non mi ero reso conto che il mio berretto non aveva raggiunto il ragazzo. Potete aiutarmi a trovarlo?», ha scritto sui social il tennista polacco. L’appello non è caduto nel vuoto, alimentato il tam tam del web tanto che nel giro di poche ore Majchrzak è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia del bimbo e gli ha dato un altro cappellino. «Sono impressionato dalla potenza di internet. Lo abbiamo trovato. Ora è tutto sistemato», ha commentato. La scena è stata trasmessa in diretta televisiva e ripresa dai principali media internazionali. Come prevedibile, il gesto è stato rilanciato da numerosi utenti sulle piattaforme social, dando origine a una valanga di sdegno.