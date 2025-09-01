L'apertura di Leone agli Lgbt nel solco di Francesco: l'incontro con padre Martin, paladino dei diritti dei gay

Si avvicina il Giubileo dei cattolici Lgbtq+ e arrivano anche segnali di apertura di Papa Leone XIV nel solco di quanto aveva già fatto Francesco. Oggi il Pontefice ha incontrato in Vaticano padre James Martin, gesuita americano, paladino dei diritti dei gay e promotore della pastorale per le persone che fanno riferimento al complesso mondo "arcobaleno".

A riferire il clima dell’incontro è lo stesso prete sui social: «Cari amici, sono profondamente grato per l’udienza che ho avuto questa mattina al Palazzo Apostolico con il Santo Padre. Il messaggio che ho ricevuto è stato che Papa Leone continuerà con la stessa apertura che Francesco ha mostrato verso i cattolici Lgbtq. Ho trovato Leone gioioso, rilassato e sereno. È una gioia stare con lui».

Il Pontefice americano apre dunque a questo mondo, secondo quanto riferito da Martin, ed era un segnale atteso considerato che finora, nei tanti interventi e discorsi, il tema non era mai stato toccato. In uno dei primi incontri, quello del 16 maggio con il corpo diplomatico, Papa Leone parlava della famiglia "fondata sull'unione stabile tra uomo e donna». Ma, nonostante qualche commento critico, in queste parole in fondo non c'era nulla di nuovo rispetto a quanto aveva sempre detto Papa Francesco. Bergoglio però aveva abbracciato con convinzione la comunità Lgbt e tutti i sacerdoti che in qualche modo la accompagnano.