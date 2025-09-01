L'apertura di Leone agli Lgbt nel solco di Francesco: l'incontro con padre Martin, paladino dei diritti dei gay

Si avvicina il Giubileo dei cattolici Lgbtq+ e arrivano anche segnali di apertura di Papa Leone XIV nel solco di quanto aveva già fatto Francesco. Oggi il Pontefice ha incontrato in Vaticano padre James Martin, gesuita americano, paladino dei diritti dei gay e promotore della pastorale per le persone che fanno riferimento al complesso mondo "arcobaleno".
A riferire il clima dell’incontro è lo stesso prete sui social: «Cari amici, sono profondamente grato per l’udienza che ho avuto questa mattina al Palazzo Apostolico con il Santo Padre. Il messaggio che ho ricevuto è stato che Papa Leone continuerà con la stessa apertura che Francesco ha mostrato verso i cattolici Lgbtq. Ho trovato Leone gioioso, rilassato e sereno. È una gioia stare con lui».
Il Pontefice americano apre dunque a questo mondo, secondo quanto riferito da Martin, ed era un segnale atteso considerato che finora, nei tanti interventi e discorsi, il tema non era mai stato toccato. In uno dei primi incontri, quello del 16 maggio con il corpo diplomatico, Papa Leone parlava della famiglia "fondata sull'unione stabile tra uomo e donna». Ma, nonostante qualche commento critico, in queste parole in fondo non c'era nulla di nuovo rispetto a quanto aveva sempre detto Papa Francesco. Bergoglio però aveva abbracciato con convinzione la comunità Lgbt e tutti i sacerdoti che in qualche modo la accompagnano.
E’ lui che, insieme al Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez, aveva sdoganato la benedizione delle coppie dello stesso sesso. Un provvedimento che non è mai stato messo in discussione. Anzi ora arriva questo messaggio che conferma l’apertura attraverso le parole di padre Martin. Intanto la comunità Lgbt si prepara al Giubileo organizzato dalla Tenda di Gionata e da altre associazioni. Venerdì 5 settembre, alle ore 20, si terrà la veglia di preghiera presso la Chiesa del Gesù a Roma. Sabato 6 settembre, alle 11, la Messa sempre nella chiesa dei gesuiti. Il pomeriggio di sabato, a partire dalle 15, la processione per varcare la Porta Santa della Basilica di San Pietro.
A celebrare la messa di sabato mattina sarà il vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino. «È anacronistico dover ancora ribadire ciò che il Vangelo proclama da sempre: la pari dignità, la libertà, il rispetto e la misericordia sono l’alfabeto nativo della vita cristiana. Eppure, il cammino della Chiesa, mentre si scontra coi limiti umani, è chiamato ogni giorno a rinnovare la sua alleanza con gli ultimi e con i feriti dalla storia», ha sottolineato Savino in una conversazione con la stessa Tenda di Gionata, l’associazione che fa rete per promuovere la presenza delle persone Lgbt e delle loro famiglie nella vita della Chiesa, con la stessa dignità di tutti gli altri.
