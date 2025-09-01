Leonor di Spagna versione "top gun" per l'ingresso nell'aeronautica

Uno sbarco via terra, mare e ora anche aria: la principessa Leonor delle Asturie, erede al trono di Spagna, è entrata oggi nell’Accademia dell’Aria (Aga) dell’aeronautica spagnola, a San Javier (Murcia), per il terzo e ultimo capitolo della sua formazione militare, sulle orme di quella ricevuta da suo padre Felipe VI. Dopo l’addestramento nell’esercito di Terra all’Accademia generale militare Saragozza e nella Marina alla Scuola Navale di Marin (Galizia) e sul veliero scuola "Juan Sebastian de Elcano" dell’Armada, la futura regina - 20 anni ad ottobre - ha indossato oggi la divisa dell’esercito dell’aria.

Da allieva ufficiale, Leonor è stata accolta con tutti gli onori all’Aga e, dopo la firma nel libro d’onore e la cerimonia di benvenuto agli allievi ufficiali, ha indossato la tuta verde iconica di Top Gun per salire a bordo di un moderno biposto turboelica Pilatus PC-21, il suo 'compagno di studì con il quale si appresta a spiccare il volo. Accompagnata dal suo istruttore, il comandante Alberto Guzman, la principessa ha preso posto nell’abitacolo, esibendo un mix di entusiasmo e cautela alla domanda se avesse voglia di imparare a volare: «Sì, ma piano piano», ha replicato, ripresa dall’agenzia Efe.