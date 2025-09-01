Leonor di Spagna versione "top gun" per l'ingresso nell'aeronautica

Uno sbarco via terra, mare e ora anche aria: la principessa Leonor delle Asturie, erede al trono di Spagna, è entrata oggi nell’Accademia dell’Aria (Aga) dell’aeronautica spagnola, a San Javier (Murcia), per il terzo e ultimo capitolo della sua formazione militare, sulle orme di quella ricevuta da suo padre Felipe VI. Dopo l’addestramento nell’esercito di Terra all’Accademia generale militare Saragozza e nella Marina alla Scuola Navale di Marin (Galizia) e sul veliero scuola "Juan Sebastian de Elcano" dell’Armada, la futura regina - 20 anni ad ottobre - ha indossato oggi la divisa dell’esercito dell’aria.
Da allieva ufficiale, Leonor è stata accolta con tutti gli onori all’Aga e, dopo la firma nel libro d’onore e la cerimonia di benvenuto agli allievi ufficiali, ha indossato la tuta verde iconica di Top Gun per salire a bordo di un moderno biposto turboelica Pilatus PC-21, il suo 'compagno di studì con il quale si appresta a spiccare il volo. Accompagnata dal suo istruttore, il comandante Alberto Guzman, la principessa ha preso posto nell’abitacolo, esibendo un mix di entusiasmo e cautela alla domanda se avesse voglia di imparare a volare: «Sì, ma piano piano», ha replicato, ripresa dall’agenzia Efe.
Come il resto degli alunni, la principessa seguirà una rigida disciplina, che prevede oltre alla formazione teorica, almeno 50 ore in simulatori di volo prima di poter volare su un Pilatus PC-21 - con cui l’aeronautica ha di recente sostituito gli 'storicì caccia della pattuglia Aguila - assieme all’istruttore.
E almeno altrettante prima di provare a volare in solitaria ai comandi del biposto. Davanti, una dura routine di studio e lavoro - che include anche formazione in tecnologia spaziale e pratiche con droni - con sveglia alle 6 del mattino, briefing, classi, esercizio fisico, e ritirata alle 22 nella stanza, che Leonor condividerà con altre tre cadette dell’Aeronautica.
