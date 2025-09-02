Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Da Barcellona Pozzo di Gotto al Tg4, l'Italia raccontata da Emilio Fede

Da Barcellona Pozzo di Gotto al Tg4, l'Italia raccontata da Emilio Fede

di

Dalla Rai degli anni Sessanta al TG4, la sua carriera è stata un lungo racconto in diretta dell’Italia che cambiava. Ma prima dei riflettori, dei telegiornali serali e delle polemiche, Emilio Fede era un ragazzo di provincia, nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, cresciuto tra il Mare Tirreno e le colline di San Piero Patti, il paese d’origine della sua famiglia.

«La Sicilia mi ha insegnato a osservare prima di parlare», disse in un’intervista alla Gazzetta del Sud molti anni dopo. «Lì ho capito che la realtà non è mai solo ciò che si vede». E in effetti, la sua lunga traiettoria giornalistica sembra nata proprio da quello sguardo attento e curioso, affinato nei vicoli assolati e nelle piazze dove si imparava a raccontare a raccontare con lo sguardo, i gesti, e le immagini evocate più che con le parole.

Figlio di un maresciallo dei Carabinieri e di una cantante lirica, Fede respirò fin da bambino il contrasto tra la disciplina e il palcoscenico, tra l’ordine e la voce. E forse fu proprio questo dualismo a plasmare il suo stile inconfondibile: diretto, teatrale, capace di trasformare il notiziario in racconto, la cronaca in sceneggiatura.

Dopo gli anni da inviato in Africa per la Rai e la conduzione del TG1, fu con il TG4 che il suo nome si legò definitivamente al volto dell’informazione televisiva italiana. A Rete 4 creò un telegiornale che portava il suo timbro ovunque: nell’enfasi della voce, nella selezione delle notizie, nella messa in scena. Le sue “meteorine”, i fuorionda diventati virali, le difese accese del suo editore, fecero discutere e dividere.

