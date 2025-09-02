Da Barcellona Pozzo di Gotto al Tg4, l'Italia raccontata da Emilio Fede

Dalla Rai degli anni Sessanta al TG4, la sua carriera è stata un lungo racconto in diretta dell’Italia che cambiava. Ma prima dei riflettori, dei telegiornali serali e delle polemiche, Emilio Fede era un ragazzo di provincia, nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, cresciuto tra il Mare Tirreno e le colline di San Piero Patti, il paese d’origine della sua famiglia.
«La Sicilia mi ha insegnato a osservare prima di parlare», disse in un’intervista alla Gazzetta del Sud molti anni dopo. «Lì ho capito che la realtà non è mai solo ciò che si vede». E in effetti, la sua lunga traiettoria giornalistica sembra nata proprio da quello sguardo attento e curioso, affinato nei vicoli assolati e nelle piazze dove si imparava a raccontare a raccontare con lo sguardo, i gesti, e le immagini evocate più che con le parole.
Figlio di un maresciallo dei Carabinieri e di una cantante lirica, Fede respirò fin da bambino il contrasto tra la disciplina e il palcoscenico, tra l’ordine e la voce. E forse fu proprio questo dualismo a plasmare il suo stile inconfondibile: diretto, teatrale, capace di trasformare il notiziario in racconto, la cronaca in sceneggiatura.
Dopo gli anni da inviato in Africa per la Rai e la conduzione del TG1, fu con il TG4 che il suo nome si legò definitivamente al volto dell’informazione televisiva italiana. A Rete 4 creò un telegiornale che portava il suo timbro ovunque: nell’enfasi della voce, nella selezione delle notizie, nella messa in scena. Le sue “meteorine”, i fuorionda diventati virali, le difese accese del suo editore, fecero discutere e dividere.
