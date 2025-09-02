Da Barcellona Pozzo di Gotto al Tg4, l'Italia raccontata da Emilio Fede

Dalla Rai degli anni Sessanta al TG4, la sua carriera è stata un lungo racconto in diretta dell’Italia che cambiava. Ma prima dei riflettori, dei telegiornali serali e delle polemiche, Emilio Fede era un ragazzo di provincia, nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, cresciuto tra il Mare Tirreno e le colline di San Piero Patti, il paese d’origine della sua famiglia.

«La Sicilia mi ha insegnato a osservare prima di parlare», disse in un’intervista alla Gazzetta del Sud molti anni dopo. «Lì ho capito che la realtà non è mai solo ciò che si vede». E in effetti, la sua lunga traiettoria giornalistica sembra nata proprio da quello sguardo attento e curioso, affinato nei vicoli assolati e nelle piazze dove si imparava a raccontare a raccontare con lo sguardo, i gesti, e le immagini evocate più che con le parole.