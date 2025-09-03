Pfizer: "I dati sul vaccino anti-Covid trasparenti, grazie a 600 studi. Accogliamo con favore l'appello di Trump"

La multinazionale farmaceutica Pfizer difende la trasparenza dei dati relativi al proprio vaccino anti-Covid in risposta al presidente statunitense Donald Trump che, nei giorni scorsi, si era rivolto alle aziende del Pharma invitandole a «giustificare il successo» dei vaccini anti-Covid.

Pfizer, con uno statement sul proprio sito, ha difeso le prove a supporto del vaccino: «Accogliamo con favore l’appello alla trasparenza del Presidente Trump e restiamo profondamente impegnati a rispettare questo principio. Ad oggi, i dati sul vaccino Pfizer contro il Covid-19 sono apparsi in oltre 600 pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria».