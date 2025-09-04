Da oltre un quarto di secolo i modellini di Davide Uricchio ridanno vita al Titanic. Ne ha realizzati 80

Da oltre un quarto di secolo, attraverso la realizzazione di modellini, Davide Uricchio, 35 anni, foggiano laureato in beni culturali, riporta in vita la leggendaria nave che affondò nel 1912 durante il viaggio inaugurale: una passione nata quando aveva otto anni, nel 1998, all’uscita del kolossal di James Cameron, dopo che la storia—raccontata da un’amica—ne aveva catturato l’immaginazione. «Ricordo ancora la sensazione—racconta Davide—un misto di stupore e tristezza. In quel momento ho capito che il Titanic non era solo una nave, ma una storia che meritava di essere raccontata. Fa parte di me. Ogni modellino che costruisco è un omaggio alle vittime e un modo per tenere viva la loro memoria». Dai primi modelli in carta da bambino, tra il 2003 e il 2004 è passato a miniature più complesse e dettagliate, plasmando legno, plastica e alluminio e scegliendo il più possibile materiali da riciclo per tutelare l’ambiente, fino a trasformarli in repliche accurate del transatlantico. Un’abilità affinata negli anni ha portato le sue creazioni nelle sale del Museo Civico di Foggia, prima nel 2019 e poi nel 2024: un tesoro di ottanta pezzi tra modellini e cimeli, tra cui un frammento di carbone recuperato nel 1994, testimone silenzioso di quella tragica notte. «Una passione che non si è mai sopita: attraverso i modellini immagino storia e vita del transatlantico e dei passeggeri, soprattutto di chi partiva verso l’America in cerca di fortuna, e con i dovuti paragoni penso ai tanti migranti che affrontano viaggi della speranza imbattendosi in vere e proprie tragedie». Il sogno, oggi, è arrivare a cento modellini e portare questa arte nelle scuole e nelle biblioteche, condividendo la magia di un mondo in miniatura.