I cattolici Lgbt: "Non siamo scandalo ma una benedizione". A Roma per il Giubileo: ma non parteciperanno all’udienza del Papa

L’associazione non parteciperà però all’udienza giubilare che Papa Leone terrà domani mattina a Piazza San Pietro e che era stata inserita all’ultimo momento per tutti i pellegrini che sono a Roma per il Giubileo, compresi loro ma non solo. Come impegno della mattina della Tenda di Gionata è rimasta infatti la messa alla chiesa dei Gesuiti, come era il programma iniziale. Non è una prima assoluta: anche nel Giubileo del 2000 la comunità cattolica Lgbt era andata a Roma per l’Anno santo indetto da Wojtyla.

E’ cominciato a Roma il Giubileo dei cattolici Lgbt+. Oggi è la giornata delle testimonianze e della veglia di preghiera, mentre domani si entrerà nel vivo delle celebrazioni con la messa alla Chiesa del Gesù, celebrata dal vicepresidente della Cei mons. Francesco Savino, e il passaggio della Porta Santa della basilica di San Pietro. Domenica infine la partecipazione all’Angelus. Ad organizzare il pellegrinaggio arcobaleno è la Tenda di Gionata.

Ma da allora la situazione all’interno della Chiesa è profondamente cambiata, con Papa Francesco che ha aperto le sue braccia alla comunità omosessuale dando il via, con il dicastero della Dottrina della Fede, anche alle benedizioni delle coppie dello stesso sesso. E Papa Leone potrebbe proseguire su questa scia, secondo quanto detto dal prete gesuita paladino dei diritti gay, padre James Martin, che è tra i promotori del pellegrinaggio e che qualche giorno fa ha incontrato il Pontefice.

Oggi le testimonianze nelle quali emergono però ancora delle ferite da sanare. Non è da nascondere infatti che l’ala più tradizionalista della Chiesa non ha mai visto di buon occhio queste aperture. «Spesso - dice Paolo Spina, medico, uno dei partecipanti al pellegrinaggio - ci siamo sentiti messi ai margini, con la bocca chiusa, come sbarrata da un masso rotolato contro un sepolcro, ritenuto impuro, indegno, non adatto a testimoniare le meraviglie che il Signore ha operato in noi e con noi e ad annunciare il suo nome che è vita, amore e libertà alle sorelle e ai fratelli che incontriamo, nella Chiesa e nella comunità Lgbt+».