Meloni: "Perché ho giurato con un tailleur di Armani". Oggi la camera ardente, Milano dà l'addio a re Giorgio

«Giorgio Armani ha mostrato al mondo che l’Italia può essere grande senza rinunciare alla sua identità. È stato tradizione, eleganza, raffinatezza e sobrietà, lanciate oltre confine e diventate icona». Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento sul Corriere della Sera, omaggiando la memoria del grande stilista. «L'essenza del Made in Italy - prosegue la premier - è un connubio di talento, cura del dettaglio, attenzione per i propri collaboratori. Caratteristiche che rendono le nostre imprese apprezzate e amate in tutto il mondo, e che in Armani hanno trovato una magnifica sintesi. Ha contribuito ad elevare le eccellenze sartoriali italiane all’internazionalità, formando generazioni di professionisti. Le sue creazioni hanno accompagnato alcuni dei momenti più significativi della mia vita. Tra questi, la cerimonia di giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio dei ministri, che ho affrontato indossando uno dei suoi bellissimi tailleur blu navy». «Ed è una scelta - spiega Meloni - che rifarei, perché in quel tailleur di Armani c'erano molti messaggi: difesa del Made in, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un’Italia che può primeggiare nel mondo. La nostra Nazione non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza», conclude.

Giorgio Armani «ci ha insegnato che lo stile non è forma ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire no richiede più coraggio che dire sì. E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero». Giorgia Meloni esalta «scelte che solo chi ha il coraggio di proteggere la propria identità è capace di prendere» e aggiunge che «anche per questo Armani è stato un grande italiano, uno degli artefici del prestigio e dell’ammirazione di cui l’Italia gode nel mondo». Oggi la camera ardente nella sua Milano E, tra una celebrazione e l'altra, Milano si prepara a dare l’addio a Giorgio Armani, che ne è stato un simbolo di eccellenza. Stamattina alle 9 aperta la camera ardente all’Armani/Teatro in via Bergognone, accanto al suo quartier generale e al Silos, il museo che ospita la mostra sui suoi vent'anni di alta moda con Armani Privé. Resterà aperta fino alle 18 e con lo stesso orario anche domenica in modo che chiunque voglia possa dargli l’ultimo saluto. Lo hanno fatto attraverso ricordi o necrologi tanti colleghi del Made in Italy, da Miuccia Prada a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ma anche della moda francese a partire da Bernard Arnauld, il presidente e amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH, che include Vuitton e Dior. Tutti potranno mettersi in fila ma, per volere dello stesso Armani, anzi del signor Armani, ci sarà una via preferenziale per i dipendenti.