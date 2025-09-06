Meloni: "Perché ho giurato con un tailleur di Armani". Oggi la camera ardente, Milano dà l'addio a re Giorgio

«Giorgio Armani ha mostrato al mondo che l’Italia può essere grande senza rinunciare alla sua identità. È stato tradizione, eleganza, raffinatezza e sobrietà, lanciate oltre confine e diventate icona». Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento sul Corriere della Sera, omaggiando la memoria del grande stilista. «L'essenza del Made in Italy - prosegue la premier - è un connubio di talento, cura del dettaglio, attenzione per i propri collaboratori. Caratteristiche che rendono le nostre imprese apprezzate e amate in tutto il mondo, e che in Armani hanno trovato una magnifica sintesi. Ha contribuito ad elevare le eccellenze sartoriali italiane all’internazionalità, formando generazioni di professionisti. Le sue creazioni hanno accompagnato alcuni dei momenti più significativi della mia vita. Tra questi, la cerimonia di giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio dei ministri, che ho affrontato indossando uno dei suoi bellissimi tailleur blu navy». «Ed è una scelta - spiega Meloni - che rifarei, perché in quel tailleur di Armani c'erano molti messaggi: difesa del Made in, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un’Italia che può primeggiare nel mondo. La nostra Nazione non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza», conclude.
Giorgio Armani «ci ha insegnato che lo stile non è forma ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire no richiede più coraggio che dire sì. E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero». Giorgia Meloni esalta «scelte che solo chi ha il coraggio di proteggere la propria identità è capace di prendere» e aggiunge che «anche per questo Armani è stato un grande italiano, uno degli artefici del prestigio e dell’ammirazione di cui l’Italia gode nel mondo».
Oggi la camera ardente nella sua Milano
E, tra una celebrazione e l'altra, Milano si prepara a dare l’addio a Giorgio Armani, che ne è stato un simbolo di eccellenza. Stamattina alle 9 aperta la camera ardente all’Armani/Teatro in via Bergognone, accanto al suo quartier generale e al Silos, il museo che ospita la mostra sui suoi vent'anni di alta moda con Armani Privé. Resterà aperta fino alle 18 e con lo stesso orario anche domenica in modo che chiunque voglia possa dargli l’ultimo saluto. Lo hanno fatto attraverso ricordi o necrologi tanti colleghi del Made in Italy, da Miuccia Prada a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ma anche della moda francese a partire da Bernard Arnauld, il presidente e amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH, che include Vuitton e Dior. Tutti potranno mettersi in fila ma, per volere dello stesso Armani, anzi del signor Armani, ci sarà una via preferenziale per i dipendenti.
"Ci trattava con affetto": il ricordo dei dipendenti e il via vai dei clienti
E proprio loro lo ricordano con stima e affetto. «ci trattava bene, ci salutava e non ci faceva caricare nemmeno le sue valigie in auto - ha ricordato un dipendente dell’Hotel Armani -. Era davvero un gentiluomo che ci mancherà moltissimo». Via vai di clienti nel negozio di via Manzoni anche solo per portare il cordoglio. Qualche fiore lasciato in via Bergognone o in via Borgonuovo, dove abitava e dove è deceduto con accanto il compagno Leo Dell’Orco e la famiglia. Qualcuno si ferma davanti ai manifesti in via Broletto.
Una morte inattesa
Nonostante i 91 anni, quella di Armani è stata una morte in qualche modo inattesa, con un peggioramento improvviso. Dopo le dimissioni dall’ospedale, dove era stato a giugno, aveva ripreso il lavoro: l’acquisto della Capannina ne è una conferma, ma anche la revisione del lavoro per la sfilata dei cinquant'anni del brand e la festa già fissata per il 28 settembre nel cortile d’onore di Brera. È sempre rimasto lucido e ha deciso tutto lui stesso nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso. Come sempre. Quindi ha chiesto che ci fosse la camera ardente aperta a tutti ma lunedì funerali privati, per evitare che la cerimonia diventasse esclusivamente una sfilata di vip.
Un patrimonio da 12mld e il nodo eredità
Solo dopo il funerale verrà anche aperto il testamento e si conoscerà il modo in cui ha deciso di dividere il suo patrimonio stimato in 12 miliardi di euro, e quindi il destino del gruppo sempre rimasto saldamente nelle sue mani, all’interno del quale è impegnata tutta la famiglia, il compagno Leo Dell’Orco, la sorella Rosanna, le due nipoti Silvana e Roberta e il figlio di Rosanna, Andrea Camerana, sposato dal 2005 con la cantante Alexia. Anche i giornali stranieri hanno riconosciuto le qualità di Armani come stilista ma anche come imprenditore, a partire dal Wall Street Journal, fino a Le Figaro che lo ha definito "l'ultimo imperatore della moda italiana». Praticamente tutti hanno messo una sua foto in copertina, con il capello bianco, l'occhio azzurro e il look distintivo con un abbigliamento solitamente blu scuro, la stessa tonalità che ha scelto per le divise degli atleti italiani. «Pesava molto bene le parole, era sempre di supporto» ha raccontato il cestista Gigi Datome, parlando del suo ruolo di proprietario dell’Olimpia Basket e della targa che Armani gli ha donato quando è stato inserito nella Hall of Fame. «Non sono una persona legata alle cose materiali, ma quella targa è una delle cose più care che ho» ha spiegato. «Riusciva ad essere presente con tutti, con una eleganza interiore che è un esempio» ha detto l’étoile della Scala Nicoletta Manni ricordando i vestiti per il matrimonio che ha voluto donare a lei e al marito, il primo ballerino Timofej Andrijashenko. La Scala ha deciso di dedicare ad Armani la serata inaugurale della stagione di ballo il prossimo 18 dicembre. C'è già chi pensa a dedicargli una strada, a iscrivere il suo nome al famedio. Per questo è presto. Intanto Milano darà l'addio a Re Giorgio lunedì, quando è stato proclamato il lutto cittadino.
