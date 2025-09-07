Acutis e Frassati proclamati santi, 80mila fedeli a San Pietro. Papa Leone ai giovani: "Non sciupate la vita, fatene un capolavoro"

Due nuovi Santi per la Chiesa. Due nuovi Santi giovani. I primi due Santi proclamati da Papa Leone XIV e decisi dal suo predecessore Francesco. «I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l’alto e a farne un capolavoro». Le parole di Prevost, al termine dell’omelia della messa di canonizzazione dei due Beati, richiamano quelle di Wojtyla dette nel 1985. Una esortazione forte «perchè il rischio più grande della vita - ha sottolineato il Pontefice - è quello di sprecarla al di fuori del progetto di Dio». E all’Angelus l’appello accorato per la pace in Terra Santa, in Ucraina «e in ogni altra terra insanguinata dalla guerra» perché «Dio non vuole la guerra, vuole la pace!». Una preghiera affidata «all’intercessione dei Santi e della Vergine Maria» e rivolta ai governanti: «Ripeto: ascoltate la voce della coscienza! Le apparenti vittorie ottenute con le armi, seminando morte e distruzione, sono in realtà delle sconfitte e non portano mai pace e sicurezza! Dio non vuole la guerra, vuole la pace, e sostiene chi si impegna a uscire dalla spirale dell’odio e a percorrere la via del dialogo».

In oltre 80 mila sono accorsi in piazza San Pietro e nelle aree vicino alla Basilica. In prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E la famiglia Acutis: papà Andrea, la mamma Antonia (visibilmente e comprensibilmente commossa), e i fratelli gemelli Michele (che ha letto la prima lettura in inglese) e Francesca, nati quattro anni dopo la morte di Carlo.

I varchi erano aperti fin dalle 6 del mattino. Papa Leone, prima della celebrazione è uscito a sorpresa sul sagrato e, a braccio, ha salutato i presenti: «Oggi è una festa bellissima per tutta l’Italia, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo!». Poi ha invitato a seguire la messa «con la preghiera, con il cuore aperto», perchè tutti «siamo chiamati a essere santi». Nell’omelia il Pontefice ha ricordato Re Salomone e San Francesco d’Assisi che si sono affidati al Signore che «ci chiama a buttarci senza esitazioni nell’avventura che Lui ci propone, con l’intelligenza e la forza che vengono dal suo Spirito e che possiamo accogliere nella misura in cui ci spogliamo di noi stessi, delle cose e delle idee a cui siamo attaccati, per metterci in ascolto della sua parola».