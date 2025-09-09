Alessandra Amoroso diventa mamma: è nata Penelope Maria

«Quando sei nata c'era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025». Con queste parole Alessandra Amoroso, cantautrice pugliese tra le più amate del panorama musicale italiano, ha annunciato sui social la nascita - avvenuta tre giorni fa - della sua primogenita, avuta dal compagno Valerio Pastore. Nel post, accompagnato da alcune immagini - tra cui una foto della luna e una tenera istantanea della piccola tra le braccia di papà Valerio.

Il compagno di Amoroso un mese fa l’aveva sorpresa con la proposta di matrimonio a Lecce, dietro le quinte del suo concerto a Cava del Duca. La cantante ha ringraziato le persone che le sono state accanto durante la gravidanza: «Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore».