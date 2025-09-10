Spider-Man incontra i bimbi ricoverati in ospedale a Sciacca

Ha intrattenuto per qualche ora i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Sciacca (Agrigento) Mattia Villardita, volontario 32enne savonese che da 10 anni, travestito da Spider-Man, dedica il suo tempo libero a far divertire i giovanissimi degenti nei nosocomi di tutta Italia, e che per questa sua attività nel 2021 è stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di cavaliere.

La presenza di «Spider-Man» al «Giovanni Paolo II» di Sciacca si è inserita all’interno di una iniziativa promossa dall’associazione di volontariato «A cuore aperto», fondata dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, ex professore all’università romana di Tor Vergata: «Questa iniziativa - dice Ruvolo - è un’occasione per portare qualche sorriso ai bambini ricoverati e cercare anche di rendere il meno drammatico possibile il ricordo di questo periodo di sofferenza per quando saranno grandi».

Donati anche giocattoli. Mattia Villardita si traveste da Spider-Man e incontra i bambini in ospedale anche perché lui stesso, tra infanzia e adolescenza, subì diversi interventi chirurgici per una malattia congenita, e quindi conosce la sofferenza clinica.