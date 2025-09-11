“Abbiamo detto ‘To Nice’, hanno capito Tunisi”: due turiste americane sbagliano volo e atterrano in Africa

Brittney e Hannah, due viaggiatrici statunitensi, erano convinte di aver prenotato un volo per Nizza. Ma la frase “To Nice”, pronunciata a Roma Fiumicino, è stata equivocata come “Tunisi”, portandole così in Nord Africa. Solo dopo l’atterraggio si sono rese conto dell’errore, tra risate e incredulità. Il momento è stato immortalato e condiviso su TikTok, diventando virale. Alla fine, per arrivare davvero sulla Costa Azzurra, hanno dovuto acquistare un nuovo biglietto.