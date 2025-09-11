Cani meno addestrabili dopo la pandemia: lo stress da lockdown ha colpito anche gli amici a quattro zampe

Addestrare i cani era diventato più difficile con il progredire della pandemia di Covid ma la situazione è migliorata quando la pandemia stava per concludersi: è quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista open access PLOS One da Courtney Sexton del Virginia Polytechnic Institute and State University, negli Stati Uniti, Yuhuan Li dell’Università di Washington, negli Stati Uniti, e colleghi. Comprendere il comportamento dei cani può aiutare i proprietari a migliorare il rapporto con i loro animali domestici e a monitorarne la salute e il benessere . Per studiare i modelli generali del comportamento canino, i ricercatori hanno analizzato i dati di un sondaggio completato da 47.444 proprietari di cani statunitensi tra il 2020 e il 2023, mentre arruolavano i loro animali in uno studio a lungo termine sulla salute dei cani, il Dog Aging Project. I punteggi medi di addestrabilità - che misurano la reattività dei cani all’addestramento e il loro comfort nel sentirsi toccati - erano più alti nei cani inclusi nel sondaggio del 2020, ma più bassi nel 2021, 2022 e 2023, forse a causa delle difficoltà di addestrare un «cucciolo pandemico» acquisito all’inizio della pandemia.

In particolare, entro il 2023, tali medie hanno iniziato ad avvicinarsi gradualmente ai punteggi del 2020, il che significa che i cani (e i proprietari) potrebbero aver iniziato a familiarizzare con le routine di addestramento con il ritorno del mondo alla «normalità». Esaminando i comportamenti medi in quattro categorie principali, tra cui paura, attenzione, aggressività e addestrabilità, in ogni anno, i ricercatori hanno anche individuato altri fattori associati ai comportamenti dei cani, così come riportati dai proprietari. In media, i cani meticci nella popolazione dello studio tendevano a essere più timorosi, necessitavano di maggiori attenzioni e mostravano più comportamenti aggressivi rispetto ai cani di razza unica, secondo i loro proprietari.

Gli autori suggeriscono che questa differenza potrebbe essere dovuta al fatto che i cani meticci hanno maggiori probabilità di essere stati adottati da rifugi e centri di soccorso e quindi potrebbero aver vissuto un passato stressante o traumatico. Anche età, sesso e taglia sono stati associati a differenze nel comportamento dei cani. I proprietari di cuccioli hanno riferito che richiedevano più attenzioni ed erano meno timorosi e aggressivi, ma anche meno addestrabili, rispetto ai cani in altre fasi della vita. In media, i cani maschi tendevano a essere meno timorosi, più aggressivi e più difficili da addestrare rispetto alle femmine.

Anche i cani di piccola taglia tendevano a essere più timorosi, più aggressivi e meno addestrabili rispetto ai cani di taglia più grande. I proprietari di cani che hanno partecipato al sondaggio nel 2020 hanno segnalato livelli più elevati di aggressività nei loro animali domestici rispetto ai proprietari che hanno completato il sondaggio nel 2023. Ciò potrebbe essere dovuto allo stress nell’ambiente domestico dei cani durante la pandemia di COVID-19, nonchè alle minori opportunità di interazione sociale durante i lockdown. Questo studio è il primo ad analizzare le caratteristiche comportamentali medie di un’indagine su larga scala che continuerà a seguire gli stessi cani man mano che invecchiano. Gli autori affermano che la loro analisi fornisce importanti dati di base che possono essere utilizzati per monitorare i cambiamenti nel comportamento dei cani nel tempo, il che li aiuterà a valutare il legame tra comportamento e salute.

Gli autori aggiungono: «In questo studio abbiamo visto che alcuni fattori, come la fase di vita, il sesso e la taglia di un cane, hanno avuto una certa influenza sul suo comportamento. E’ interessante notare che, durante il periodo della pandemia di COVID-19, non si sono verificati cambiamenti sostanziali nei profili comportamentali generali dei cani di anno in anno, nonostante quanto ci saremmo aspettati dati i cambiamenti nell’ambiente e nelle routine che molti stavano vivendo in quel periodo. Soprattutto, con questi dati, siamo entusiasti di avere ora un punto di partenza da cui continuare a seguire i cambiamenti nei comportamenti di decine di migliaia di cani con l’invecchiamento, il che ci aiuterà a capire come comportamento e salute siano correlati».