Gaffe di Vincenzo De Luca sullo scultore Anish Kapoor: "Grati a sua figlia". Ma è la compagna

«Siamo grati a lei per avere arricchito la nostra città di un altro segno di arte, come dice questa bellissima ragazza che non è solo una brava traduttrice ma è la figlia di Kapoor, ed è meglio del traduttore dell’Eav». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca sul palco della presentazione della nuova stazione della Linea 7 della Metropolitana di Napoli, realizzata dallo scultore Anish Kapoor che però era sul palco con la sua compagna e non con sua figlia.

De Luca è stato richiamato da alcune persone presenti e subito si è corretto: «La moglie, chiedo scusa. Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo. Siamo gemellati da questo punto di vista sui gusti». La gaffe è stata presa con un sorriso dall’architetto Kapoor e dalla compagna Oumaima Boumoussaoui, che ha visitato la stazione aperta oggi e ha tradotto in italiano Kapoor dal palco.