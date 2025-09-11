Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Società / Gaffe di Vincenzo De Luca sullo scultore Anish Kapoor: "Grati a sua figlia". Ma è la compagna

Gaffe di Vincenzo De Luca sullo scultore Anish Kapoor: "Grati a sua figlia". Ma è la compagna

Il Governatore sbaglia e si corregge all'inaugurazione della stazione della metro di Napoli

di

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca con Anish Kapoor britannico di origine indiana, accompagnato dalla fidanzata Oumaima Boumoussaoui, all'inaugurazione della stazione di Monte Sant'Angelo della Linea 7 della metropolitana di Napoli realizzata dall' artista, 11 settembre 2025. ANSA / CIRO FUSCO

«Siamo grati a lei per avere arricchito la nostra città di un altro segno di arte, come dice questa bellissima ragazza che non è solo una brava traduttrice ma è la figlia di Kapoor, ed è meglio del traduttore dell’Eav». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca sul palco della presentazione della nuova stazione della Linea 7 della Metropolitana di Napoli, realizzata dallo scultore Anish Kapoor che però era sul palco con la sua compagna e non con sua figlia.

De Luca è stato richiamato da alcune persone presenti e subito si è corretto: «La moglie, chiedo scusa. Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo. Siamo gemellati da questo punto di vista sui gusti». La gaffe è stata presa con un sorriso dall’architetto Kapoor e dalla compagna Oumaima Boumoussaoui, che ha visitato la stazione aperta oggi e ha tradotto in italiano Kapoor dal palco.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province