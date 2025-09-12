Albania, nominata la nuova ministra Diella (ma è generata dall'Intelligenza Artificiale)

L’Albania vince il primato di primo Paese al mondo che ha nominato un ministro creato e gestito dall’intelligenza artificiale. L’annuncio è stato fatto dal primo ministro Edi Rama in una riunione dell’Assemblea nazionale del Partito socialista a Tirana.

Presentando i membri del nuovo esecutivo, Rama ha svelato il nome di Diella, nuovo ministro creato dall’IA che sarà responsabile degli appalti e dei fondi pubblici. In precedenza il primo ministro aveva già espresso la propria "visione di un futuro" per il Paese fondato sulla digitalizzazione e che vedesse persino un ministro creato dall’IA.

Il sito Politico ricorda che Rama, presentando Diella, ha spiegato che le decisioni sulle gare saranno comunicate dai ministeri competenti alla ministra virtuale con l’obiettivo di garantire che gli appalti pubblici siano "incorruttibili al 100%".