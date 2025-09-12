Con un video messaggio Papa Leone XIV annuncia la visita a Lampedusa: "La storia è salvata dagli umili"

Con un video messaggio registrato in Vaticano, Papa Leone XIV è intervenuto durante la presentazione della candidatura a Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco del progetto «Gesti di accoglienza». «O'scià!», ha salutato il pontefice. Esattamente come aveva fatto - ed è stato lo stesso Prevot a ricordarlo - «il nostro amato Papa Francesco, quando venne tra di voi: fu il suo primo viaggio».

«Davanti all’ingiustizia e al dolore innocente siamo più consapevoli, ma rischiamo di stare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia niente da fare. Cosa posso fare io, davanti a mali così grandi?», ha affermato il Pontefice. «La globalizzazione dell’impotenza è figlia di una menzogna: che la storia sia sempre andata così, che la storia sia scritta dai vincitori. Allora sembra che noi non possiamo nulla. Invece no: la storia - ha sottolineato - è devastata dai prepotenti, ma è salvata dagli umili, dai giusti, dai martiri, nei quali il bene risplende e l’autentica umanità resiste e si rinnova».