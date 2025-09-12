Con un video messaggio Papa Leone XIV annuncia la visita a Lampedusa: "La storia è salvata dagli umili"

Con un video messaggio registrato in Vaticano, Papa Leone XIV è intervenuto durante la presentazione della candidatura a Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco del progetto «Gesti di accoglienza». «O'scià!», ha salutato il pontefice. Esattamente come aveva fatto - ed è stato lo stesso Prevot a ricordarlo - «il nostro amato Papa Francesco, quando venne tra di voi: fu il suo primo viaggio».
Fra i saluti iniziali del video messaggio, presentato da Filippo Mannino, sindaco delle Pelagie, come «una sorpresa», Leone XIV ha annunciato una visita a Lampedusa: «Oggi a distanza, ma spero presto in presenza, di persona».
«La globalizzazione dell’indifferenza, che Papa Francesco denunciò proprio a partire da Lampedusa, sembra oggi essersi mutata in una globalizzazione dell’impotenza». Lo ammonisce Papa Leone XIV nel video messaggio per la proposta di Candidatura dei «Gesti di Accoglienza» partendo da Lampedusa a Patrimonio Immateriale Unesco.
«Davanti all’ingiustizia e al dolore innocente siamo più consapevoli, ma rischiamo di stare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia niente da fare. Cosa posso fare io, davanti a mali così grandi?», ha affermato il Pontefice. «La globalizzazione dell’impotenza è figlia di una menzogna: che la storia sia sempre andata così, che la storia sia scritta dai vincitori. Allora sembra che noi non possiamo nulla. Invece no: la storia - ha sottolineato - è devastata dai prepotenti, ma è salvata dagli umili, dai giusti, dai martiri, nei quali il bene risplende e l’autentica umanità resiste e si rinnova».
Caricamento commenti
Commenta la notizia