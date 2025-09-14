Papa Leone festeggia il suo primo compleanno da pontefice, Mattarella: “Lo aspettiamo al Quirinale”

Papa Leone XIV festeggia oggi i suoi settant’anni, il primo compleanno da Pontefice dopo l’elezione avvenuta lo scorso 8 maggio. Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Leone XIV è giunto al soglio di Pietro pochi mesi fa e questa ricorrenza assume un significato particolare, anche per la comunità cattolica internazionale che guarda con attenzione ai suoi primi passi alla guida della Chiesa.

Alla ricorrenza non è mancato l’omaggio delle istituzioni italiane. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto giungere un messaggio ufficiale di auguri nel quale ha espresso «i più fervidi auguri a nome del popolo italiano, unitamente ai miei sinceri voti di benessere spirituale e personale». Nel testo, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore universale delle parole e dei gesti del Papa, richiamando il comune impegno per la dignità dell’uomo, la solidarietà e la pace.

Mattarella ha inoltre aggiunto: «Con l’auspicio di poterLa presto ricevere al Palazzo del Quirinale, La prego di accogliere, nella felice ricorrenza del Suo compleanno e in vista del Suo onomastico, le espressioni di affettuosa vicinanza degli italiani tutti e della mia massima considerazione».