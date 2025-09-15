"Gemello" e tasche segrete, i trucchi degli alunni contro il divieto dei cellulari

C'è un aspetto che più degli altri sembra preoccupare gli studenti, dopo l’entrata in vigore del divieto dei cellulari in classe: non avere un telefono di scorta da lasciare sulla cattedra o da riporre in zaini e armadietti, dove presenti. Perché se le generazioni cambiano nome, da Millennial ad Alpha, passando per la Zeta, gli escamotage per usare gli smartphone rimangono, invece, sempre gli stessi, da quando i telefoni erano a forma di conchiglia. Solo che ora più che aggirare i divieti di genitori severi bisogna infrangere lo stop imposto dalla circolare Valditara che bandisce i cellullare dall’aula. Tra i trucchi più diffusi, intramontabile sembra essere quello dell’astuccio per poter chattare mentre l’insegnante spiega la lezione, o ancora la tasca segreta dove poter nascondere un altro dispositivo, magari gemello. Tecniche che non si sono mai estinte, come confermano gli studenti sui social e all’uscita di scuola. «Non è molto diverso rispetto agli anni scorsi, è tutto come prima», racconta Francesca, studentessa di un liceo classico della Capitale. La maggior parte degli istituti, infatti, deve ancora dotarsi di sistemazioni apposite dove poter riporre i cellulare come scatole e armadietti. Ogni studente diventa così responsabile della propria condotta con il rischio di ricevere un richiamo, o persino una sospensione, se scoperto. «La preside ha chiesto ai professori di ritirare lo smartphone e mettere la nota a chiunque lo utilizzi in cortile durante la ricreazione», racconta ancora Francesca che spiega anche come questo non sia ancora accaduto.

Ma se per molti studenti nulla è cambiato rispetto a prima, qualche altro deve adeguarsi al nuovo divieto. Soprattutto nelle scuole dove è prevista la consegna del cellulare. «Diciamo che mi stavo parecchio annoiando visto che da quest’anno ritirano i telefoni a scuola», scrive una studentessa su X. In allegato al suo post, una pagina di diario con il conto alla rovescia per il concerto di una cantante. Metodi analogici, dunque, per distrarsi senza social. Ma tra gli alunni c'è anche chi si chiede come trascorrerà la ricreazione: «Tutte le amiche che ho non vengono a scuola con me e nella mia classe sono praticamente sola. Già mi sentivo esclusa l’anno scorso», osserva una studentessa nel portare all’attenzione un altro tema. Mentre Giorgia ammette di non fidarsi nel lasciare il cellulare «incustodito» in aula e per questo è pronta a ricevere anche una nota. Diverso, invece, il commento di un altro studente secondo cui in classe si starebbe meglio senza smartphone: «stiamo impazzendo perché non possiamo usarlo per sei ore, ma questo mi fa rendere conto di quanto ne siamo dipendenti».