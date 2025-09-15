Giocando a Fortnite si può visitare il Friuli Venezia Giulia

La promozione turistica del Friuli Venezia Giulia passa anche attraverso i videogiochi. È il messaggio lanciato durante la presentazione dei nuovi scenari del gioco Fortnite, che comprendono anche diverse località del Fvg. A illustrare la novità è stato il governatore Massimiliano Fedriga e il ceo di Novo Esports, Emanuele Acerbis, che ha ideato il game. I personaggi potranno quindi spostarsi a Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e Palmanova.

«Siamo la prima regione in Italia che si presenta e si sponsorizza attraverso un videogioco come Fortnite - ha sottolineato Fedriga - che, voglio ricordare, è uno dei più seguiti al mondo. Guardando i dati, un terzo degli italiani gioca Fortnite, numeri impressionanti. Oltretutto è scaricabile gratuitamente. Con la presenza dell’ambientazione di Friuli Venezia Giulia sarà organizzato anche un torneo, a Milano, dove ci sarà uno stand dedicato alla regione. Riusciamo a promuovere un territorio facendolo conoscere attraverso un’interazione attiva. E questo - ha aggiunto Fedriga - penso che sia un nuovo modo di esplorare la promozione, che risulta particolarmente interessante».