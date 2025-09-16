Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Miss Italia 2025 è la 18enne lucana Katia Buchicchio: la Basilicata vince il titolo per la prima volta

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, 18 anni, originaria di Anzi, piccolo paese in provincia di Potenza. La finale si è svolta ieri sera a Porto San Giorgio (Fermo). «Per la prima volta - ha sottolineato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia. A Katia vanno i miei più sinceri complimenti e l’abbraccio di tutta la comunità lucana.

La sua vittoria è un riconoscimento di bellezza, ma anche al talento, alla grazia e alla determinazione che la nostra terra sa esprimere». Katia «porta con sé - ha aggiunto il governatore - i sogni di tanti giovani lucani e ci ricorda che, anche partendo da un piccolo borgo, si può arrivare lontano. La Basilicata è orgogliosa di lei e le augura un futuro ricco di successi, certo che continuerà a rappresentare la nostra regione con eleganza e passione», ha concluso Bardi.

 

 

