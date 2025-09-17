Choc a Varazze, la sposa fa tardi? E il prete inizia lo stesso il matrimonio: “Si rispettino i fedeli”

A Varazze un matrimonio è iniziato senza la sposa. La protagonista della cerimonia si era concessa qualche minuto di ritardo, come da tradizione, ma il parroco di Sant’Ambrogio, don Claudio Doglio, non ha voluto aspettare oltre i canonici cinque minuti e ha dato avvio ugualmente alla funzione.

L’episodio è avvenuto domenica 14 settembre. Il sacerdote aveva infatti raccomandato la massima puntualità agli sposi, che avevano scelto come orario le 11, in coincidenza con la messa domenicale. «È una questione di rispetto per i fedeli – ha spiegato –. Avevo suggerito un altro orario, ma loro hanno voluto sposarsi a quell’ora. Per questo avevo chiesto di non tardare».

Foto generata con l'AI