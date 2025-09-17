Quarta edizione di “Oltre il Ghetto”: il contest che racconta riscatto, diritti e lavoro etico nel Sud Italia

Torna, con la sua quarta edizione, “Oltre il Ghetto”, il contest promosso nell’ambito del Programma Su.Pr.Eme.2 – Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento lavorativo e integrazione dei migranti. Il Programma è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 e PN Inclusione e lotta alla povertà FSE+ 2021-2027.

Il partenariato è guidato dalla Regione Siciliana, affiancata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia e da Nova Consorzio Nazionale per l’Innovazione sociale.

L’iniziativa punta a contrastare il caporalato e le forme di sfruttamento lavorativo delle persone migranti anche attraverso la narrazione, l’illustrazione e il giornalismo.

Dopo tre edizioni che hanno raccolto inchieste, storie di riscatto e pratiche virtuose, il contest si rinnova con una proposta più ampia e partecipata.

Le sezioni