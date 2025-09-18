Italiani più pigri, sempre meno a piedi o in bici: solo il 40% non usa l'auto per le attività quotidiane

Nonostante la crescente attenzione alla alla sostenibilità e all’importanza del movimento, il numero di italiani che si sposta a piedi o in bici per le attività quotidiane è in lento ma continuo calo. Nel 2023 ha usato strategie di mobilità attiva per gli spostamenti il 41,4% dei cittadini adulti; nel 2017 erano il 43,3%. Lo rilevano i dati del sistema di sorveglianza Passi coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, pubblicati in concomitanza con la European Mobility Week, che si celebra dal 16 al 22 settembre.

La rilevazione conferma il rapporto difficile tra gli italiani e il moto. La bicicletta è utilizzata per gli spostamenti quotidiani dal 10% degli adulti (18-69 anni), mentre va a piedi il 39% del campione. Si riscontra, tuttavia, una forte variabilità geografica, con il Nord che tende a essere più attivo. In particolare, la bici è usata dal 15% dei cittadini nel Nord contro il 7% di quelli residenti nel Meridione.

Il dato più elevato si registra nella Provincia Autonoma di Bolzano, dove 1 persona su 4 utilizza abitualmente la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. La quota più bassa si tocca in Molise, dove il 3,1% della popolazione usa la bicicletta. Anche l'abitudine di spostarsi a piedi è più frequente al Nord che nel resto del Paese ed è nuovamente la Provincia Autonoma di Bolzano, seguita dal Piemonte, a registrare il valore più alto: quasi 6 persone su 10 si spostano a piedi per raggiungere il posto di lavoro o i luoghi che frequentano quotidianamente. La percentuale più bassa (14,7%) si registra in Umbria.