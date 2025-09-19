Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Fedez,chiedo scusa a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi: è successo un putiferio, mi assumo tutte le responsabilità

«Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all’esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa».

Così Fedez durante il suo concerto in corso questa sera al Forum di Assago (Milano), alludendo alle polemiche su una sua canzone in cui Jannik Sinner viene definito «un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler».

