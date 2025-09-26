Dalla politica alla satira: Meloni critica Flottilla, Teresa Mannino ironizza con un video virale

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta a New York durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha bollato come “gratuita, pericolosa, irresponsabile” l’iniziativa della Global Sumud Flotilla, criticando i partecipanti per aver scelto di esporsi a rischi in un’area di guerra. Secondo la premier, non vi era “bisogno di rischiare la propria incolumità e di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare degli aiuti a Gaza, che il governo italiano e le autorità preposte avrebbero potuto consegnare in poche ore”.

Parole dure che hanno trovato eco, in chiave satirica, nell’intervento di Teresa Mannino. L’attrice siciliana ha pubblicato un video su Instagram in cui, con il suo stile ironico, si rivolge direttamente ai membri della flottiglia: “Lo so, sono impresentabile, ma mi presento lo stesso… Voi siete degli irresponsabili”.

La comica prosegue con una parodia delle dichiarazioni di Meloni, immaginando la premier pronta a salire su un “acqua scooter presidenziale” insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, descritto con il suo “senso dell’orientamento maschile”, per portare personalmente gli aiuti a Gaza. “E in poche ore – scherza Mannino – gli aiuti umanitari italiani sarebbero arrivati a Gaza, pizza e maccheroni per tutti”.