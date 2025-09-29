Accusato di aver picchiato l'ex compagna, 20 giorni di reclusione per Mauro Marin del Grande Fratello: "Solo un abbraccio"

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il tribunale di Sulmona ha condannato Mauro Marin, ex vincitore del Grande Fratello, a 20 giorni di reclusione per percosse nei confronti dell’ex compagna. I fatti contestati risalgono al periodo tra settembre 2022 e l’inizio del 2023, con un episodio ritenuto particolarmente grave avvenuto l’11 gennaio a casa della donna.

Secondo l’accusa, Marin avrebbe spinto la compagna contro una colonna premendole una mano sul volto; la difesa ha parlato invece di “un abbraccio troppo stretto”. La donna riportò un trauma toracico e al volto, con prognosi di cinque giorni. L’avvocata di Marin ha annunciato che verrà presentato appello dopo la lettura delle motivazioni della sentenza.

