Gazzettadelsud.it sito leader nel Sud Italia. Ascesa continua negli ascolti Auditel di Rtp

Una crescita continua e nuovi record. Le piattaforme digitali e radiotelevisive del Gruppo Ses (Gazzetta del Sud-Rtp-Antenna dello Stretto) fanno registrare come ormai da quattro anni a questa parte un segno positivo a conferma della lungimiranza e della precisa convinzione dell'Azienda di investire in questa direzione.
Il primato di Gazzettadelsud.it
Il sito di Gazzetta del Sud ormai negli ultimi tre anni ha consolidato una realtà che lo colloca ai vertici dell'informazione online e che ad agosto (ma era così anche nei mesi precedenti) lo ha portato ad essere il primo sito italiano sotto Napoli per utenti unici mensili e pagine viste. Secondo i dati di Similarweb, sito specializzato nella rilevazione delle piattaforme online, GazzettadelSud.it con 4,3 milioni di utenti e 11,7 milioni di pagine viste, sempre al mese, è al primo posto tra i siti di Puglia, Calabria, Basilicata, Molise e Sicilia proprio davanti ai cugini del Giornale di Sicilia, sempre di proprietà della Ses.
Un connubio vincente che consente al Gruppo Società Editrice Sud di contare su oltre 8 milioni di utenti unici al mese e oltre 22milioni di pagine viste. La pagina Messina.Gazzettadelsud.it vanta poi il primato, sia come utenti unici che come pagine viste, a Messina e provincia con oltre due milioni e mezzo di utenti unici al mese. Dati positivi anche dalle pagine calabresi del sito. Nei dati ufficiali Audiweb, invece, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia compaiono all'interno dell'aggregato QN e sono addirittura al nono posto in Italia (Classifica di Primaonline dei top 50 brand di news online a luglio 2025 su dati Audiweb).
Crescita Social
La crescita non si limita ai canali web ma coinvolge anche il mondo social, dove Gazzetta del Sud consolida la sua presenza con risultati di grande rilievo. La community su Facebook ha superato i 323 mila follower, mentre su Instagram sono oltre 50 mila gli utenti che seguono e interagiscono quotidianamente con i contenuti della testata. E i numeri raccontano un impegno costante: nei primi otto mesi del 2025 i contenuti pubblicati su Facebook hanno totalizzato 461,5 milioni di visualizzazioni, raggiungendo una copertura di 17,2 milioni e generando poco più di 2,7 milioni di interazioni. Performance significative anche su Instagram, dove nello stesso periodo sono state registrate 7,5 milioni di visualizzazioni, una copertura di 3,6 milioni e più di 2,7 milioni di interazioni. Dati che certificano la centralità dei social all’interno della strategia editoriale del Gruppo, sempre più attento a intercettare le diverse comunità digitali del territorio.
Rtp premiata dall'Auditel
Primato a Messina e provincia anche per quanto riguarda Rtp, la tv del gruppo Ses. Una crescita esponenziale negli ultimi due anni e mezzo con un clamoroso e progressivo aumento secondo i dati ufficiali Auditel, con l'Ascolto medio passato da 584 del 2023 a 727 dei primi otto mesi del 2025 (era 606 a fine 2024). Così come sono cresciuti in maniera decisa i Contatti passati da 31.373 del 2023 ai 35.625 dei primi otto mesi del 2025 (erano 33.125 a fine 2024). Dati che collocano Rtp all'ottavo posto in Sicilia, prima televisione provinciale dietro peraltro a sette televisioni regionali. Un boom grazie agli exploit del telegiornale cresciuto nell'ultimo anno del 15% e della prima serata grazie a format come The Stage, MessinTavola, Il Mangiastorie, Ci sono anch'io, Blues e Dintorni, Buona Terra, Mare Dentro e Nebrodi Tour che si sono affiancati ai tradizionali "Scirocco" e "Antenna Giallorossa" e che hanno incontrato il consenso del pubblico.
In aumento anche i dati di radio Antenna dello Stretto. Gli ascoltatori sono 39 mila nel primo semestre del 2025, mentre gli ascoltatori nei 7 giorni sono 95 mila. Gli ascoltatori nel quarto d'ora medio si attestano a 3 mila. I quotidiani restano comunque il business principale della Ses e sono leader dei rispettivi territori di riferimento: Sicilia e Calabria.
Morgante: "Grande orgoglio, sempre al servizio dei nostri lettori"
«Questi dati sono la conferma del nostro grande impegno e della bontà della scelta di credere fortemente in un progetto multimediale che da tempo sta traghettando il nostro gruppo editoriale verso nuovi orizzonti – sottolinea Lino Morgante, presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia – Dati che ci riempiono d'orgoglio e confermano la nostra leadership territoriale in Sicilia e in Calabria e che si inquadrano in un ecosistema editoriale che vede la presenza di due quotidiani, due siti, due tv e due radio. Piattaforme al servizio dei nostri lettori che ogni giorno confermano il gradimento per il nostro brand».
