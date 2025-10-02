Gazzettadelsud.it sito leader nel Sud Italia. Ascesa continua negli ascolti Auditel di Rtp

Una crescita continua e nuovi record. Le piattaforme digitali e radiotelevisive del Gruppo Ses (Gazzetta del Sud-Rtp-Antenna dello Stretto) fanno registrare come ormai da quattro anni a questa parte un segno positivo a conferma della lungimiranza e della precisa convinzione dell'Azienda di investire in questa direzione. Il primato di Gazzettadelsud.it Il sito di Gazzetta del Sud ormai negli ultimi tre anni ha consolidato una realtà che lo colloca ai vertici dell'informazione online e che ad agosto (ma era così anche nei mesi precedenti) lo ha portato ad essere il primo sito italiano sotto Napoli per utenti unici mensili e pagine viste. Secondo i dati di Similarweb, sito specializzato nella rilevazione delle piattaforme online, GazzettadelSud.it con 4,3 milioni di utenti e 11,7 milioni di pagine viste, sempre al mese, è al primo posto tra i siti di Puglia, Calabria, Basilicata, Molise e Sicilia proprio davanti ai cugini del Giornale di Sicilia, sempre di proprietà della Ses.

Un connubio vincente che consente al Gruppo Società Editrice Sud di contare su oltre 8 milioni di utenti unici al mese e oltre 22milioni di pagine viste. La pagina Messina.Gazzettadelsud.it vanta poi il primato, sia come utenti unici che come pagine viste, a Messina e provincia con oltre due milioni e mezzo di utenti unici al mese. Dati positivi anche dalle pagine calabresi del sito. Nei dati ufficiali Audiweb, invece, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia compaiono all'interno dell'aggregato QN e sono addirittura al nono posto in Italia (Classifica di Primaonline dei top 50 brand di news online a luglio 2025 su dati Audiweb). Crescita Social La crescita non si limita ai canali web ma coinvolge anche il mondo social, dove Gazzetta del Sud consolida la sua presenza con risultati di grande rilievo. La community su Facebook ha superato i 323 mila follower, mentre su Instagram sono oltre 50 mila gli utenti che seguono e interagiscono quotidianamente con i contenuti della testata. E i numeri raccontano un impegno costante: nei primi otto mesi del 2025 i contenuti pubblicati su Facebook hanno totalizzato 461,5 milioni di visualizzazioni, raggiungendo una copertura di 17,2 milioni e generando poco più di 2,7 milioni di interazioni. Performance significative anche su Instagram, dove nello stesso periodo sono state registrate 7,5 milioni di visualizzazioni, una copertura di 3,6 milioni e più di 2,7 milioni di interazioni. Dati che certificano la centralità dei social all’interno della strategia editoriale del Gruppo, sempre più attento a intercettare le diverse comunità digitali del territorio.