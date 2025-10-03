Deepfake porno, un adolescente su dieci conosce le vittime: milioni di persone visitano ogni mese oltre 100 siti di "nudify"

Un ragazzo su 8 tra i 13 e i 20 anni, e un adolescente su 10 tra i 13 e i 17 anni, ha dichiarato di "conoscere personalmente qualcuno" che è stato oggetto di immagini di nudo deepfake, e 1 su 17 è stato lui stesso vittima. Sono alcuni dati di Thorn, un gruppo no profit americano che si occupa di sicurezza dei più giovani, che fa luce sul fenomeno in crescita dei deepfake nude, una sottocategoria dei deepfake.

Con appositi software - come Clothoff bloccato dal Garante Privacy - si è in grado di spogliare un soggetto, creando così un’immagine di nudo realizzata artificialmente e senza il consenso del soggetto. Ne sono state vittime personaggi famosi come Taylor Swift - nel 2014 una sua immagine porno finta fu vista sui social da milioni di persone - e può colpire tutti. Secondo Graphika, un’azienda che analizza i social network, milioni di persone visitano ogni mese gli oltre 100 siti di 'nudify' online. E, secondo una indagine in Gran Bretagna della società di sicurezza Eset, una donna su 10 è stata vittima di deepfake pornography.