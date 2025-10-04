Graziella Catozza porta la Calabria al dialogo globale sul clima, unica calabrese tra i 400 leader mondiali riuniti a Castel Gandolfo

“È stato un onore immenso – ha commentato Catozza – partecipare a un evento globale che celebra il decennale di un testo fondamentale come Laudato Sì. Poter rappresentare la Calabria in questo consesso internazionale è stato un segno di riconoscimento per il lavoro che tante realtà locali portano avanti, spesso nel silenzio.”

Nel cuore della cittadina pontificia, presso il Centro Mariapoli dei Focolarini, si è tenuta la conferenza internazionale “Raising Hope on Climate Change”, in occasione del decimo anniversario dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. L’evento, organizzato dal Movimento Laudato Si’ in collaborazione con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, Caritas Internationalis, CIDSE, UISG, il Movimento dei Focolari e la Ecclesial Networks Alliance, ha riunito oltre 400 leader religiosi, esperti di clima, rappresentanti istituzionali e della società civile provenienti da tutto il mondo.

Un momento storico con la partecipazione di Leone XIV, Marina Silva e Arnold Schwarzenegger

L’evento ha visto anche la partecipazione di figure di altissimo profilo. Papa Leone XIV, successore di Papa Francesco, è intervenuto sottolineando l’eredità profonda dell’enciclica Laudato Sì, che a dieci anni dalla pubblicazione continua a orientare il pensiero etico, politico e spirituale della Chiesa nel mondo.

“È il tempo – ha affermato Leone XIV – che le istituzioni ascoltino il grido della Terra e dei poveri. È il tempo di passare dalla speranza all’azione. Invito la società civile e i cittadini di buona volontà a fare pressione sui governi, perché sviluppino normative forti, efficaci, giuste, per contrastare i danni ambientali e tutelare le future generazioni.”

Accanto al pontefice, hanno preso la parola anche due icone internazionali dell’impegno ambientale:

Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California e oggi presidente dello USC Schwarzenegger Institute for State and Global Policy, ha sottolineato l’importanza di un'alleanza tra istituzioni laiche e spirituali per promuovere “soluzioni pratiche e accessibili” contro l’emergenza climatica.