Graziella Catozza porta la Calabria al dialogo globale sul clima, unica calabrese tra i 400 leader mondiali riuniti a Castel Gandolfo

Nel cuore della cittadina pontificia, presso il Centro Mariapoli dei Focolarini, si è tenuta la conferenza internazionale “Raising Hope on Climate Change”, in occasione del decimo anniversario dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. L’evento, organizzato dal Movimento Laudato Si’ in collaborazione con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, Caritas Internationalis, CIDSE, UISG, il Movimento dei Focolari e la Ecclesial Networks Alliance, ha riunito oltre 400 leader religiosi, esperti di clima, rappresentanti istituzionali e della società civile provenienti da tutto il mondo.
Tra i partecipanti, unica rappresentante dalla Calabria, è intervenuta Graziella Catozza, presidente del CDA Calabria ODV – Movimento Laudato Sì, portando la voce di una regione del Sud Italia spesso ai margini del dibattito, ma centrale per le sfide ambientali del Mediterraneo.
“È stato un onore immenso – ha commentato Catozza – partecipare a un evento globale che celebra il decennale di un testo fondamentale come Laudato Sì. Poter rappresentare la Calabria in questo consesso internazionale è stato un segno di riconoscimento per il lavoro che tante realtà locali portano avanti, spesso nel silenzio.”
Un momento storico con la partecipazione di Leone XIV, Marina Silva e Arnold Schwarzenegger
L’evento ha visto anche la partecipazione di figure di altissimo profilo. Papa Leone XIV, successore di Papa Francesco, è intervenuto sottolineando l’eredità profonda dell’enciclica Laudato Sì, che a dieci anni dalla pubblicazione continua a orientare il pensiero etico, politico e spirituale della Chiesa nel mondo.
“È il tempo – ha affermato Leone XIV – che le istituzioni ascoltino il grido della Terra e dei poveri. È il tempo di passare dalla speranza all’azione. Invito la società civile e i cittadini di buona volontà a fare pressione sui governi, perché sviluppino normative forti, efficaci, giuste, per contrastare i danni ambientali e tutelare le future generazioni.”
Accanto al pontefice, hanno preso la parola anche due icone internazionali dell’impegno ambientale:
Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California e oggi presidente dello USC Schwarzenegger Institute for State and Global Policy, ha sottolineato l’importanza di un'alleanza tra istituzioni laiche e spirituali per promuovere “soluzioni pratiche e accessibili” contro l’emergenza climatica.
Marina Silva, ministra dell’Ambiente e del Cambiamento Climatico del Brasile e co-presidente della COP30, ha richiamato l’urgenza di un nuovo patto ecologico globale, in cui le comunità indigene, i Paesi del Sud globale e le donne siano finalmente protagonisti.
Calabria e giustizia climatica: una voce dal Sud globale d’Europa
La presenza di Graziella Catozza ha rappresentato non solo un riconoscimento per il suo lavoro, ma anche un ponte tra centro e periferia, tra Vaticano e territori locali. In una regione particolarmente vulnerabile al cambiamento climatico — tra desertificazione, crisi idrica, dissesto idrogeologico e migrazioni ambientali — l’esperienza della CDA Calabria ODV – Movimento Laudato Sì si distingue per l’impegno nel promuovere ecologia integrale, educazione ambientale e cittadinanza attiva.
“Raising Hope è stato più di una conferenza. È stato un momento di unità globale e spirituale. Torno in Calabria con una responsabilità più grande: condividere questa visione, rafforzare le reti locali e tradurre la speranza in azione concreta sul nostro territorio.”
Un nuovo decennio Laudato Sì: dal grido alla speranza concreta
Il decimo anniversario dell’enciclica ha rappresentato non solo una celebrazione, ma l’inizio di una nuova fase: quella dell’implementazione concreta dei principi di giustizia climatica, sinodalità ecologica e conversione dei modelli di sviluppo. La voce della Calabria, grazie a Graziella Catozza, è entrata in questa conversazione planetaria.
Nel solco tracciato da Papa Francesco e ora raccolto da Papa Leone XIV, la speranza si fa responsabilità condivisa, e anche dalle periferie del Sud Europa può nascere un messaggio forte per l’intero pianeta.
