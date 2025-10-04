Papa Leone: Il Vangelo può apparire una rivoluzione per i giovani. Il coraggio di San Francesco d'Assisi è un modello da seguire"

«Anche in una città che si crede cristiana, il Vangelo preso sul serio può apparire una rivoluzione. Allora, come oggi, bisogna scegliere!». Così Papa Leone XIV durante l’Udienza Giubilare parlando della scelta di Chiara di Assisi, «una ragazza coraggiosa e controcorrente» che «con la grazia di Dio, ha saputo scegliere».
«Sono contento di parlare di lei proprio nel giorno della festa di San Francesco. Sappiamo che Francesco, scegliendo la povertà evangelica, dovette rompere con la propria famiglia. Era però un uomo: lo scandalo ci fu, ma fu minore. La scelta di Chiara risultò ancora più impressionante: una ragazza che voleva essere come Francesco, che voleva vivere, da donna, libera come quei fratelli! Chiara ha capito che cosa chiede il Vangelo», ha sottolineato Leone. «Chiara ha scelto, e questo ci dà una grande speranza. Vediamo infatti due conseguenze del suo coraggio nel seguire quel desiderio: la prima è che molte altre ragazze di quel territorio trovarono lo stesso coraggio e scelsero la povertà di Gesù, la vita delle Beatitudini; la seconda conseguenza è che quella scelta non fu come un fuoco di paglia, ma dura nel tempo, fino a noi. La scelta di Chiara ha ispirato scelte vocazionali in tutto il mondo e così continua a fare fino a oggi».
«Oggi celebriamo la Festa di San Francesco di Assisi - ha aggiunto Papa Leone XIV . Per voi giovani egli sia modello di vita evangelica, per voi malati esempio di amore alla croce di Cristo, per voi sposi novelli vi invito ad avere sempre fiducia nella Divina Provvidenza».
Serve una diversa distribuzione delle ricchezze
Il Giubileo apre «alla speranza di una diversa distribuzione delle ricchezze, alla possibilità che la terra sia di tutti, perché in realtà non è così. In questo anno dobbiamo scegliere chi servire, se la giustizia o l’ingiustizia, se Dio o il denaro. Sperare è scegliere». Lo ha detto il Papa nell’udienza giubilare sottolineando che «il mondo cambia se noi cambiamo». «Sperare è scegliere perché chi non sceglie si dispera. Una delle conseguenze più comuni della tristezza spirituale, cioè dell’accidia, è non scegliere niente. Allora chi la prova è preso da una pigrizia interiore che è peggio della morte. Sperare, invece, è scegliere», ha ribadito Papa Leone.
