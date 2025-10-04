San Francesco: a 800 anni dalla morte il corpo sarà visibile a tutti

In occasione dell’ottavo centenario della morte (1226-2026) il corpo di San Francesco sarà visibile a tutti. L’annuncio durante le celebrazioni per la festa di San Francesco, ad Assisi.

Dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, la Basilica di San Francesco ad Assisi sarà visibile, per la prima volta, dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, in ostensione prolungata, il corpo del cosiddetto Francesco, l’"alter Christus», come da molti chiamato, sarà spostato dalla sua tomba, situata nella cripta, e deposto ai piedi dell’altare papale della chiesa inferiore della Basilica di San Francesco.

L’ausso di pellegrini previsto ad Assisi sarà imponente, con migliaia di persone attese da tutto il mondo. E’ stato predisposto un sistema di prenotazione gratuita e obbligatoria online sul sito del centenario, www.sanfrancescovive.org, in lingua italiana che inglese.

«L'ostensione del corpo di San Francesco - spiega fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione della Basilica di san Francesco in Assisi - non è solo un evento devozionale, ma un messaggio potente per i credenti e per la nostra società nel suo complesso. Ci ricorda che da una vita donata può nascere una fecondità inaspettata. Francesco vive, e il suo spirito continua a operare in mezzo a noi, chiamandoci a essere costruttori di pace, custodi del creato e testimoni di un amore che non muore. Prepariamoci a vivere insieme questo straordinario momento di grazia, per lasciarci ispirare ancora una volta dalla vita e dalla persona di Francesco d’Assisi».