Il primo viaggio di Papa Leone sarà in Turchia e Libano

Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese, il Papa compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a Iznik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea.
Successivamente, rispondendo all’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Libano, Leone si recherà in viaggio apostolico nel Paese dal 30 novembre al 2 dicembre. Lo riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.
