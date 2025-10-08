Google porta in Italia l'AI Mode, si conversa col motore ricerca: si possono porre domande più complesse tramite testo, foto e anche voce

Conversare con Google per fare ricerche più complesse con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e in varie modalità: con testo, foto e pure con la voce. E’ possibile anche in Italia, dove il colosso americano lancia l’AI Mode una funzione già disponibile negli Stati Uniti e che ora arriva in 36 nuove lingue e in quasi 50 nuovi paesi tra cui il nostro e in italiano.

«Grazie ad una versione personalizzata dei nostri modelli avanzati di Gemini per la Ricerca gli utenti potranno porre domande più dettagliate che prima avrebbero richiesto diverse ricerche separate - afferma Google in un post - Che siate alla ricerca di prodotti, un viaggio o informazioni su un nuovo argomento, AI Mode è pensata per comprendere ciò che chiedete e aiutarvi a trovare la risposta».