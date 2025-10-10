Maria Grazia Cucinotta: “Trent’anni di matrimonio e ancora innamorati. Ho le rughe, ma mi piaccio di più”

Maria Grazia Cucinotta celebra sui social un traguardo importante: trent’anni di matrimonio con il marito Giulio Violati. L’attrice messinese ha condiviso alcune immagini della loro vita insieme, accompagnandole con una dedica piena d’amore:

“30 anni di matrimonio. Eravamo due ragazzini innamorati e così siamo rimasti nonostante gli anni. Non è stato facile, ma ci siamo ritrovati sempre, e sempre più innamorati. Abbiamo imparato che insieme si diventa invincibili, perché l’amore può tutto. Ti amo, amore mio”.

Sposata dal 1995 con il produttore romano, la Cucinotta ha raccontato al settimanale Oggi il segreto della loro unione duratura: “La pazienza, innanzitutto. E poi l’attenzione, perché nulla deve essere dato per scontato. Trent’anni sono volati. Siamo cresciuti insieme, ci siamo evoluti, anche scontrati, ma sempre ritrovati”.

Oggi 57enne e protagonista al cinema con Esprimi un desiderio, l’attrice rivendica con orgoglio la naturalezza del tempo che passa: “Mi hanno aggiunto ciocche grigie e accentuato le rughe che già ho, visto che ho scelto di non usare il botox. Ho sempre cercato il giudizio esterno, ma non mi sono mai vista bella come mi vedevano gli altri. Con l’età, però, ho imparato a dire: ‘Mi piaccio’”.