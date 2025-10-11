Scuola e Intelligenza Artificiale: il Mezzogiorno apre la strada

Il Mezzogiorno non guarda più da lontano l’innovazione: la accoglie, la guida, la sperimenta. È partito da Napoli “Next Gen AI”, il primo summit internazionale sull’Intelligenza Artificiale nella scuola, con Calabria e Sicilia presenti con forza e visione propositiva. In campo 25 scuole, con 100 studenti e studentesse, insieme ai docenti ed ai presidenti delle Consulte regionali. Un segnale chiaro: il futuro dell’educazione digitale parte dai giovani. Dalla Calabria, invitate 8 scuole con 32 studenti; dalla Sicilia, 17 istituti con 68 partecipanti. Ragazze e ragazzi che si sono incontrati con coetanei di mezzo mondo, pronti a dialogare, a confrontarsi con le tecnologie emergenti, a raccontare una scuola che innova. “Sono orgoglioso che il primo summit internazionale sui rapporti tra I.A. Scuola si tenga in Italia e a Napoli, nella più grande capitale del Mezzogiorno” ci ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara nello scenario della prima iniziativa globale che vede protagoniste 40 delegazioni di studenti e studentesse che portano le bandiere di molte Nazioni a colorare Napoli. “Abbiamo discusso, stiamo discutendo, discuteremo di come l’I.A. può aiutare la personalizzazione della didattica e quindi come può aiutare tutti i giovani a migliorare le proprie performance. — ha aggiunto il Ministro - Abbiamo sottolineato che al centro deve sempre esserci la persona, che il docente dovrà guidare l’I.A. perché l’intelligenza umana è quella che va sempre coltivata nelle scuole. L’I.A. non può essere mai una protesi che sostituisce e inaridisce l’intelligenza umana, ma arricchisce i metodi tradizionali”. Parole che tracciano una visione chiara: l’innovazione non è un fine, ma uno strumento. E la scuola resta il luogo dove l’umano viene prima di tutto. “Le prime sperimentazioni, proprio in Calabria, a Reggio Calabria, Platì e Soverato — specifica Valditara - hanno mostrato un incremento medio di apprendimento da 6 a 7.6 punti grazie all’uso di assistenti virtuali in italiano, matematica e inglese”. Un dato che conferma il potenziale dell’I.A. come supporto alla didattica. Il Ministro ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro di fondi ministeriali per portare laboratori di I.A. in tutte le scuole italiane con un dialogo stretto tra docenti e studenti. Previsto anche un piano di formazione per gli insegnanti e una semplificazione amministrativa che saranno operative prossimamente. Intanto, in questi giorni, avvolti da una vera e propria nuvola di delegazioni studentesche, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale e Teatro San Carlo si sono trasformati in un autentico campus internazionale: un laboratorio esperienziale a cielo aperto, dove studenti e studentesse di ogni parte del mondo dialogano in tutte le lingue sulle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Tra riflessioni scientifiche, indicazioni, dibattiti e performance artistiche, l’apertura del summit ha visto protagonista il filosofo Luciano Floridi che ha tenuto una lectio magistralis al Teatro San Carlo. Con humor, linguaggio semplice e profondo ha spiegato l’essenza dell’I.A. ai giovani di mezzo mondo parlando in più lingue e rendendola accessibile e comprensibile a tutti.