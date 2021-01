Fabio Conti, Ct della Nazionale di pallanuoto femminile campione d'Europa, ha diramato la lista delle 13 atlete che parteciperanno alle Olimpiadi di Londra e proseguiranno la preparazione al centro federale di Ostia, dal 13 al 15 insieme alla Spagna e dal 16 al 21 con la Russia. Il 25 é prevista la partenza per Londra. Escluse dal gruppo Martina Savioli e Laura Barzon (Beauty Star Plebiscito Padova), Rosaria Aiello (Venosan Catania) ed Elisa Queirolo (GMG Pro Recco). Il Setterosa - inserito nel girone B - debutterà il 30 luglio alle 15.30 con l'Australia; poi affronterà il 1 agosto alle 15.30 la Russia e il 3 agosto alle 18.20 la Gran Bretagna. Le convocate: Elena Gigli (GMG Pro Recco), Simona Abbate (GMG Pro Recco), Elisa Casanova (Mediterranea Imperia), Aniko Pelle (IGM Ortigia), Federica Radicchi (Venosan Catania), Allegra Lapi (Menarini Fiorentina), Tania Di Mario (Venosan Catania), Roberta Bianconi (GMG Pro Recco), Giulia Emmolo (Mediterranea Imperia), Giulia Rambaldi (GMG Pro Recco), Aleksandra Cotti (GMG Pro Recco), Teresa Frassinetti (GMG Pro Recco), Giulia Gorlero (Mediterranea Imperia). Per Tania Di Mario ed Elena Gigli, campionesse olimpiche ad Atene 2004, si tratta della terza partecipazione ai Giochi, così come per la naturalizzata Aniko Pelle, che ha preso parte alle edizioni del 2004 e 2008 con l'Ungheria; per il capitano Elisa Casanova e Teresa Frassinetti è la seconda volta alle Olimpiadi. Le altre Azzurre sono tutte esordienti. (ANSA)

© Riproduzione riservata