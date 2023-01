La nuova Inter, quella della rifondazione dopo la stagione negativa che ha visto alternarsi in panchina tre allenatori, riparte da Pinzolo per essere pronta già il 2 agosto per i preliminari di Europa League. Un appuntamento da centrare ad ogni costo perché in caso contrario vorrebbe dire essere fuori dal grande calcio. Partiti Lucio e Forlan, verso l'addio Julio Cesar che non è stato neppure convocato per il ritiro, Andrea Stramaccioni sa bene che la sua Inter è ancora da costruire ma, per ora, si gode i tre acquisti (Palacio, Handanovic e Silvestre) ai quali aggiunge anche Guarin che lo scorso anno non ha potuto esprimere il suo valore a causa di un infortunio. "Credo - spiega il tecnico romano nella prima conferenza stampa - che difficilmente il 7 luglio un allenatore possa avere a disposizione i calciatori che affronteranno la stagione, ma detto ciò noi con il fatto che abbiamo avuto pochi giocatori agli Europei abbiamo una buona base per lavorare bene subito". I tifosi, però, si attendono il colpo di mercato soprattutto ora che dal Brasile arrivano notizie di una possibile apertura per Lucas e Paulinho: "Sono giocatori lontani dall'Inter. Il mercato sudamericano è ricco di talenti e l'Inter giustamente lo osserva" spiega Stramaccioni che aggiunge: "Una cosa posso assicurarla, non arriverà nessun giocatore che non mi piace". Dopo la risoluzione dei contratti di Lucio e Forlan ora al centro c'é il futuro di Julio Cesar: "Ho un ottimo rapporto con lui a livello personale, è stato per me uno dei ragazzi fondamentali come altri e il suo valore non è in discussione. L'Inter viene prima di tutto e la società ha il diritto di fare le scelte migliori, io con lui non ho nessun problema". Non è giudicato incedibile neppure Sneijder: "Non dirò mai incedibile perché sarebbe un abuso di potere, io faccio l'allenatore, posso chiedere al presidente di pensarci bene se arriva un'offerta importante". Certo è che qualche arrivo è atteso perché alla domanda se si dichiarerebbe soddisfatto se fosse il 31 agosto, risponde: "Dipende da cosa vuoi raggiungere. A livello personale per essere al 7 luglio è una buona base, se fossimo a fine agosto dovremmo rivedere la rosa in base agli avversari e fare previsioni, potremmo essere competitivi per vincere, o per programmare, a distanza di due mesi non si può sapere".(ANSA)

