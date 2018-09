Caos ripescaggi: in Serie C rinviate le partite di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena

"Siamo costretti a rinviare la gare delle squadre interessate alla questione del blocco dei ripescaggi in Serie B. Non è una mia discrezione: c'è un’ordinanza del Tar e non ho alternativa".

Lo spiega il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina, contattato dall’Italpress, per commentare gli sviluppi della situazione dopo la decisione con cui il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia del provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport che dichiarava inammissibili i ricorsi contro il blocco dei ripescaggi in Serie B. "Quali club non giocheranno? Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena - ha spiegato Gravina - Restiamo in attesa degli sviluppi". (ITALPRESS).

La Lega Pro ha successivamente ufficializzato con un comunicato il rinvio delle partite di Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana. Una decisione maturata dopo le sentenze del Tar del Lazio sui ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli.

"Alla luce di quanto statuito dal presidente del tar lazio sez. prima ter con i decreti monocratici 5411/2018 e 5412/2018 la Lega Pro ha disposto il rinvio delle partite del Campionato di Serie C relative alle società Ternana e Pro Vercelli. Analogo provvedimento di rinvio - informa la Lega del presidente Gravina in una nota - è stato adottato relativamente alle partite del campionato di Lega Pro in cui sono impegnate le società Catania, Novara e Robur Siena. Tanto perché dette società hanno avanzato apposita istanza di rinvio richiamando da un lato quanto stabilito dal Tar Lazio con i decreti monocratici innanzi indicati, e dall’altro comunicando che nelle prossime ore avvieranno innanzi allo stesso Tar Lazio ricorso analogo a quello proposto dalle società Ternana e Pro Vercelli di cui alle decisioni de quibus. Il rinvio delle partite del campionato di Lega Pro relativo a Ternana, Pro Vercelli, Catania, Siena, Novara è da intendersi sino alla decisione che verrà adottata dal Collegio di Garanzia del Coni di cui ai decreti monocratici 5411/2018 e 5412/2018".

