Formula 1: Hamilton in pole a Singapore, terzo Vettel e quinto Raikkonen

La Mercedes di Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Formula 1 a Singapore. Il campione del mondo partirà davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Terza posizione per la Ferrari di Sebastian Vettel, mentre la Rossa Kimi Raikkonen scatterà dalla quinta piazza.

Quarta posizione per la Mercedes di Bottas, mentre è sesto Ricciardo su Red Bull davanti alla Force India di Perez. Ottava la Haas di Grosjean e nona la Force India

di Ocon. Chiude la top ten la Renault di Hulkenberg.

«Sono state delle qualifiche non ideali, volevamo la pole e non ci siamo riusciti». È deluso e non lo manda a dire Sebastian Vettel dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore dove non è andato oltre la terza posizione.

«Sono state delle qualifiche un po' confuse e pasticciate - ammette il tedesco della Ferrari - Non è il risultato che volevamo. In gara la macchina è buona, ma sarà più difficile partire da dietro».

