Caso Vibonese-Messina, arriva anche il ricorso della Lega Pro

Dopo quello presentato dalla Figc, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto oggi anche il ricorso della Lega Pro contro la Vibonese e nei confronti della Federcalcio e della società ACR Messina per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello Figc dello scorso 20 agosto.

In quell'occasione la Cfa, "in accoglimento del gravame proposto dalla Vibonese, ha disposto il posizionamento della società ACR Messina all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro, girone C, nella stagione sportiva 2016/2017". La Lega Pro chiede la riforma della decisione impugnata.

