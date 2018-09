Calcio, via al corso per preparatore atletico. Domande entro il 15 ottobre

E’ stato indetto dal settore tecnico della Figc un nuovo bando per poter partecipare al prossimo corso per preparatore atletico, che si terrà a Coverciano dal 20 novembre fino al prossimo 20 dicembre.

Il corso avrà un programma didattico di 160 ore, dedicato in maniera specifica a formare questa figura professionale in ambito calcistico: in caso di esito positivo degli esami finali, gli allievi otterranno l’abilitazione e la possibilità di essere tesserati come preparatori atletici da qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati professionistici.

Il prossimo 23 ottobre, nelle aule del Centro Tecnico Federale di Coverciano, si terrà il test di ingresso per stabilire i quaranta allievi che potranno seguire le lezioni: saranno 60 quesiti a risposta multipla, con una sola risposta esatta tra le quattro indicate. Il termine ultimo per presentare la propria domanda di partecipazione è il 15 ottobre.

