Italia, Mancini lascia a casa Balotelli e Belotti: torna Giovinco

Non figurano Balotelli e Belotti tra i 28 giocatori convocati dal ct Roberto Mancini per l'amichevole che l'Italia giocherà contro l'Ucraina e la sfida di Nations League in Polonia. Nel gruppo rientra anche Francesco Acerbi, assente da due anni così come una nuova chance viene data a Danilo D'Ambrosio e Patrick Cutrone mentre c'è la prima convocazione per Gianluca Caprari. Tornano dopo gli infortuni Marco Verratti e Alessandro Florenzi.

Torna in azzurro anche Sebastian Giovinco dopo tre anni, dall'ottobre 2015 contro la Norvegia a Roma. L'Italia è attesa mercoledì 10 ottobre dall'amichevole contro l'Ucraina al "Ferraris" di Genova, mentre il 14 si giocherà la sfida di ritorno contro la Polonia. Il giorno seguente, al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà le Nazionali maschile e femminile nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Figc.

L'Italia si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano nella serata di domenica 7 ottobre.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D'Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolo' Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino).

