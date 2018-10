Moto, a Marquez il primo Gp della Thailandia. Secondo Dovizioso, quarto Rossi

La Honda di Marc Marquez ha vinto il primo Gran Premio della storia della Thailandia, classe MotoGp, a Buriram a 400 chilometri da Bangkok. Quarta la Yamaha di Valentino Rossi dietro al compagno di squadra Maverick Vinales, terzo, e alla Ducati di Andrea Dovizioso secondo, superato solo nelle ultime curve del campione del mondo e leader del campionato.

Quinta posizione per Yamaha non ufficiale di Johann Zarco davanti alla alla Suzuki di Alex Rins. Undicesima l'altra Suzuki di Andrea Iannone, mentre la prima delle Aprilia e' tredicesima con Aleix Espargaro. Sedicesima l'altra Aprilia di Scott Redding.

''Non è bello perdere all'ultima curva, ma sono contento comunque perché questo circuito non era proprio a noi favorevole''. Non nasconde la sua amarezza Andrea Dovizioso per aver perso il Gp della Thailandia nelle ultime curve dopo aver condotto in testa tutta la gara. ''Penso - aggiunge il pilota italiano della Ducati - di aver fatto un buon passo in avanti abbiamo fatto un lavoro incredibile e continueremo a migliorare''.

