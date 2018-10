L'Inter compie 110 anni, emesso un francobollo commemorativo

Un francobollo commemorativo è stato emesso oggi per ricordare i 110 anni dell’Inter. Il Club venne infatti fondato nel 1908 a Milano da un gruppo di "dissidenti" del Milan che insistevano per aprire la squadra anche agli stranieri: di qui il nome di 'Football Club Internazionale Milano'.

I colori nero e azzurro della maglia furono scelti dal pittore futurista Giogio Muggiani.

Il francobollo reca la lettera 'B', indicativa della tariffa della lettera ordinaria per l’interno (1,10 euro); la vignetta riproduce il logo del 110.mo anniversario della squadra; l'annullo primo giorno di emissione è naturalmente datato Milano.

Nel bollettino illustrativo dell’emissione si rileva che l'Inter è «l'unica squadra in Italia a non essere mai retrocessa in Serie B» e che «ogni anno attrae milioni di tifosi da ogni angolo del globo sugli spalti dello stadio di casa: il Giuseppe Meazza in San Siro. La storia dell’Inter è costellata di emozioni, successi e dello spettacolo assicurato dai grandi campioni che hanno vestito la maglia nerazzurra. Icone come Meazza, Facchetti, Suarez, Ronaldo e Zanetti hanno scolpito nella storia momenti indimenticabili e tramandato un testimone che i giocatori di domani sono pronti a raccogliere e portare verso nuovi e sempre più alti traguardi».

