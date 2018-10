Masters 1000 Shanghai, Djokovic trionfa ancora: Coric k.o. (6-3, 6-4)

Il serbo Novak Djokovic ha vinto il torneo Masters 1000 di Shanghai, battendo in due set il croato Borna Coric, col punteggio di 6-3, 6-4.

Djokovic ha ottenuto così il suo 72esimo titolo in carriera, il quarto nella metropoli cinese, in una stagione che lo ha visto trionfare anche a Wimbledon e agli US Open.

Il serbo, già sicuro di aver strappato a Roger Federer la seconda poltrona mondiale nella classifica che sarà pubblicata domani, ora punta a tornare sul primo gradino occupato al momento da Rafael Nadal.

