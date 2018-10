Nations League, l'Italia vince in Polonia: scongiurata la retrocessione

La vittoria è arrivata. L'Italia vince in Polonia 1-0 ed è un successo che consente agli azzurri di evitare la retrocessione nella serie B della Nations League. A decidere il match è stato Biraghi in pieno recupero. Un gol che regala alla nazionale di Mancini una vittoria meritata, in una gara giocata bene fin dall'inizio. A retrocedere è la Polonia.

Soddisfatto Mancini: "E' una partita dominata, dovevamo fare gol prima, era ingiusto che finisse 0-0". Roberto Mancini gioisce per il successo in casa della Polonia, con una rete di Biraghi nel recupero. "Tutti i ragazzi stanno cercando di fare il massimo - aggiunge a Raisport - E' una buona vittoria in una partita giocata benissimo. Nel calcio ci vuole tempo, non esistono i maghi".

Decisivo il gol di Biraghi, non abituato a far gol. Dopo la rete, il giocatore della Fiorentina ha indicato il cielo, facendo il segno '13' con le mani. Una dedica allo scomparso Davide Astori, indimenticato capitano viola e dell'Italia.

